"بدل الحدوتة ثلاثة" يُشعل السوشيال ميديا بالإفيهات (فيديو)

حصد المسلسل الكوميدي "بدل الحدوتة ثلاثة" نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أسبوع من عرضه ضمن الدراما الرمضانية على قناة cbc.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث قصص، كل قصة يتم تناولها في 10 حلقات، عن موضوع وشخصية جديدة، وهي فكرة مختلفة تظهر بها الفنانة دنيا سمير غانم، فيما يذاع المسلسل يوميًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

حقق فيديو "مفيش حاجة اسمها صدفة.. إحنا اللي بنعمل الصدفة" أكثر من 160 ألف مشاهدة على يوتيوب في أيام قليلة.

كما نجحت أغنية دنيا سمير غانم وهشام جمال "تعال تعال" في تحقيق نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي كانت ضمن أحداث الحلقة الرابعة، حيث تم مشاهدها على يوتيوب أكثر من 20 ألف مرة.

حصد أيضًا مقطع فيديو بعنوان "قصة الفنان العالمي رامبرانت لما ساب هولندا وراح طنطا" أكثر من 11 ألف مشاهدة.

وأيضًا فيديو "كلنا عندنا الصاحب اللي مشترك في الجيم بس مش بيروح"، الذي حقق أكثر من 17 ألف مشاهدة.

المسلسل من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، من بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام.