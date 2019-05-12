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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل "هوجان"

الأحد 12/مايو/2019 - 03:11 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل هوجان
هوجان
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الفجر الفني
 
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يخوض الفنان محمد إمام، السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "هوجان"، والذي حاز على نسبة مشاهدة عالية في يومهه الأول الذي عرض فيه على قناة "أبو ظبي".

يذاع مسلسل "هوجان" على فضائية "mbc مصر"، في التاسعة مساء ابتداء من الغد والإعادة في اليوم التالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يعرض "هوجان"، على قناة أبو ظبى فى السادسة مساء والإعادة في الثانية بعد منتصف الليل. 

"هوجان"، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث "هوجان" حول شاب يتمتع بقدرات خارقة يأكل الزجاج ويمشى عليه ويثني المعادن بيده ويلقبونه فى منطقته بـ(هوجان)، وتتبدل حياته ويتحول إلى رجل مشهور داخل المجتمع.

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