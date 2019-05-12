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مجلة ألمانية: يجب معاقبة أردوغان لوقف استبداده

الأحد 12/مايو/2019 - 03:14 م
مجلة ألمانية: يجب معاقبة أردوغان لوقف استبداده
أردوغان
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وكالات
 
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طالبت مجلة دير شبيغل الألمانية، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على أنقرة لمنع الرئيس رجب طيب أردوغان من جر البلاد إلى مزيد من الاستبداد.

 

وقالت المجلة الألمانية، في افتتاحية عددها الورقي اليوم الأحد: "طيلة سنوات، واجهت الحكومة الألمانية سياسات أردوغان، بتأكيد أهمية إبقاء قنوات للحوار بين البلدين، لكن الوضع الراهن يظهر بوضوح أن الحوار لا يعد استراتيجية جيدة"، حسب ما نقلت اليوم الأحد، صحيفة زمان التركية.

 

وأضافت أن "تقويض أردوغان للديمقراطية لم يبدأ بقرار هيئة الانتخابات إعادة التصويت في إسطنبول، بل منذ سنوات بانتهاكه مبادئ دولة القانون، وتأميم الإعلام".

 

وشددت المجلة على أنه حتى يوم الإثنين الماضي، كانت الانتخابات حرة جزئياً، وأن آخر ما تبقى من الديمقراطية انتهى بقرار الإعادة.

 

وأضافت "في الأيام الماضية، لم نسمع رداً قوياً من السياسيين الأوروبيين حول ما يجري في تركيا، أوروبا مطالبة باتخاذ موقف قوي من أردوغان، ولا بد من إظهار الحزم، عن طريق فرض عقوبات أوروبية على أنقرة".

 

ووجهت رسالة إلى الاتحاد الأوروبي، قائلة: "يجب أن تعلموا جيدًا أن فرض عقوبات على تركيا سيكون خطوة جيدة يمكن أن تجبر نظام أردوغان على الالتزام بالديمقراطية".

 

ويأتي نشر هذه الافتتاحية، بعد كشف الصحافي الألماني من أصل تركي دينس يوجيل،  تعرضه للتعذيب إبان اعتقاله في تركيا، بتهم تتعلق بالترويج للإرهاب في 2017، قبل أن تنجح الضغوط الألمانية في إعادته إلى برلين.

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المزيد عن: تركيا استبداد اردوغان إعادة تصويت إسطنبول أردوغان
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