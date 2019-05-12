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إصابة 10 على الأقل إثر إطلاق نار على مقهى في تركيا

الأحد 12/مايو/2019 - 03:10 م
إصابة 10 على الأقل إثر إطلاق نار على مقهى في تركيا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أُصيب ما يصل إلى 10 اشخاص بعد أن فتح رجل النار على مقهى فى مدينة قونيا بوسط تركيا، وفقا لما ذكرته قناة "إن تي في"، اليوم الاحد.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، كان سبب الحادث مشاجرة بين شخصين. ثم تحولت إلى شجار، حيث فتح أحد الأفراد النار عشوائيًا.

وبحسب ما ورد، نُقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى قريب.

وتمكن المشتبه بهما من الفرار من مكان الحادث. وتبحث الشرطة الآن عنهم.

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