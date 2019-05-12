ما لا تعرفه عن نظام الجرين كارد أو نظام الإقامة المميز في السعودية

انتهى مجلس الشورى السعودي على البدء في تنفيذ نظام الإقامة المميز والذي يهدف إلى إلغاء نظام الكفيل الذي طالما كان مطلب لضخ رؤوس الأموال والمستثمرين وذلك هو الهدف الثاني من نظام الجرين كارد.





وجاءت فكرة الجرين كارد في الولايات المتحدة الأمريكية في بادئ الأمر لتسهل على راغبي الهجرة والسفر إلى أمريكا ولكنهم لا يستطيعون بالمقابل هناك دول تستطيع السفر والعمل في أمريكا وذلك لامتيازات بعض الدول.





نظام الإقامة المميز في المملكة

ينقسم نظام الإقامة المميز في المملكة إلى قسمين هما إقامة دائمة وإقامة مؤقته ولكل منهما رسوم بضوابط محددة سنترحها فور الإعلان عنها، بالمقابل سيمنح حامل نظام الإقامة المميز عدة امتيازات أسرية وأخرى أمتيازات اقتصادية بالإضافة إلى أن أنظمة الإقامة المريحة والتي تحدد بمدة زمنية محددة أو مفتوحة المدة حيث يمكن لمن يمتلك هذا النظام الخروج والدخول من وإلى المملكة بكل يسر.





مميزات نظام الإقامة المميز أسرياً

يستطيع حامل تلك الإقامة من الإقامة مع أسرته.

يستطيع حامل نظام الإقامة المميز استقدام أقاربة أو طلب زيارة عائلية لهم.

يستطيع عامل نظام الإقامة المميز من استقدام العمالة المنزلية.

يستطيع حامل الجرين كارد السعودي من امتلاك سيارة أو أحد وسائل النقل.

يستطيع حامل الجرين كارد السعودي من أمتلاك عقار داخل المملكة.





مميزات الجرين كارد السعودي تجارياً

يستطيع حامل الجرين كارد السعودي أو نظام الإقامة المميز ممارسة كافة الأعمال التجارية وفق ضوابط وقوانين تحددها المملكة.