الحلقة 6 من مسلسل زي الشمس يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

بعد مرور 6 حلقات من السباق الرمضاني، استطاع مسلسل "زي الشمس" في حلقته السادسة أن يتصدر الترند على "جوجل"، كما لاقت النجمة دينا الشربيني ردود فعل إيجابية بسبب أدائها في المسلسل.





وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل "زي الشمس" للنجمة دينا الشربيني عودة حبيبها مصطفى "أحمد داوود" من لندن لمساندتها في محنة وفاة شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، مما يثير غيرة عمرو "أحمد صلاح السعدني" الذي شعر باحتمالية عودته لنور مرة أخرى، كما مرت نور بموقف صعب حين اضطرت إخبار والدتها بخبر الوفاة، لتحاول إدعاء التماسك ولكن يطبق الانهيار على كلاهما.



