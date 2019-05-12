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الاستثمار توقع عقد اتفاق تسوية ودية مع جامعة الدلتا ومحافظة الدقهلية

الأحد 12/مايو/2019 - 12:14 م
الاستثمار توقع عقد اتفاق تسوية ودية مع جامعة الدلتا ومحافظة الدقهلية
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أحمد الشيخ
 
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وقعت محافظة الدقهلية اليوم الأحد، عقد اتفاق تسوية ودية مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

ووقع العقد محافظ الدقهلية كمال شاروبيم ورئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا محمد ربيع، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وفقاً لبيان صحفي.

وقالت وزارة الاستثمار، إن الاتفاق يأتي تكليلاً لما أنجزته اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، رقم 19 لسنة 2019 لإنهاء الخلاف حول قطعة الأرض المقامة عليها الجامعة.

وأضافت، أنه بموجب هذا العقد تمنح جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ترخيصاً بالانتفاع على ذات المساحة المقام عليها الجامعة، وقد نص العقد على تنازل الطرفين عن كافة الدعاوى القضائية المثارة وقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة في هذا الشأن والتي استمرت لمدة خمس سنوات منذ عام 2014.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الخلاف المقام بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا للعلوم، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعضوية كلا من وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية، وممثلين عن عدة جهات.
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