"وزيرالصناعة البحريني" يبحث مع رئيس"جنرال إلكتريك"السعودية تطوير القطاع الخاص في البلدين
الأحد 12/مايو/2019 - 11:57 ص
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
إاجتمع السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني ، بهشام البهكلي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك السعودية-البحرين و سما حسن مدير عمليات المبيعات .
وخلال اللقاء أكد الوزير دعم الحكومة الموقرة لكافة الأفكار والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز العلاقات وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصالح القطاع الخاص في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما لفت إلى المشاريع الاستثمارية العديدة والمتنوعة التي تحتضنها مملكة البحرين والتابعة لمستثمرين ورجال أعمال من الشقيقة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاريع المشتركة بين الجانبين البحريني والسعودي، والتي تؤكد عمق العلاقات والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.
Advertisements
المزيد عن: وزير الصناعة البحريني رئيس شركة جنرال اليكتريك القطاع الخاص الخليجي اخبار البحرين الان اخبار البحرين اخبار الاقتصاج البحريني اخبار الاقتصا
- إقامة معرض تجارى مصرى بالبحرين منتصف مايو المقبل
- من أول طائرة إلى معبر الحياة.. السعوديون والعراقيون يرسمون "لوحة الانفتاح الاقتصادي"
- رئيس غرفة التجارة بالبحرين يبحث مع نظيره بالسعودية تطوير القطاع الخاص بالبلدين
- عاجل - السعودية| سفير المنامة بالرياض: البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا تتشرف بزيارة ولي العهد
- الحياة - السعودية| "الرميحي": للأمير محمد بن سلمان مكانة خاصة في قلب كل بحريني
- إشراق- السعودية| خالد بن أحمد: زيارة ولي العهد تجسيد عميق لخصوصية العلاقة بين السعودية والبحرين
- الملك سلمان يصل البحرين لبحث تطورات الأحداث على الساحات الأقليمية والدولية
- الأمير تركي بن محمد بن فهد يستعرض العلاقات مع البحرين
- وزير المالية البحريني يبحث تعزيز التعاون الإقتصادي بين البحرين والسعودية