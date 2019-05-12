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"وزيرالصناعة البحريني" يبحث مع رئيس"جنرال إلكتريك"السعودية تطوير القطاع الخاص في البلدين

الأحد 12/مايو/2019 - 11:57 ص
وزيرالصناعة البحريني يبحث مع رئيسجنرال إلكتريكالسعودية تطوير القطاع الخاص في البلدين
وزير الصناعة البحريني ورئيس شركة جنرال اليكتريك
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نيفين سمير
 
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إاجتمع السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني ، بهشام البهكلي الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك السعودية-البحرين و سما حسن مدير عمليات المبيعات  . 

وخلال اللقاء أكد الوزير دعم الحكومة الموقرة لكافة الأفكار والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز العلاقات وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصالح القطاع الخاص في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة. 

كما لفت إلى المشاريع الاستثمارية العديدة والمتنوعة التي تحتضنها مملكة البحرين والتابعة لمستثمرين ورجال أعمال من الشقيقة المملكة العربية السعودية، إضافة إلى المشاريع المشتركة بين الجانبين البحريني والسعودي، والتي تؤكد عمق العلاقات والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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