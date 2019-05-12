"لو فاتتك الحلقة".. ملخص أحداث مسلسل أبو جبل الحلقة 6

لو فاتتك الحلقة في عرض المسلسل وفي الإعادة، إليكم مخلص أحداث أبو جبل الحلقة 6





مع بداية أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "أبو جبل"، يلجأ كل من "سعد" محمد دياب و"رزق" محمد علي رزق، لتوكيل محامي من أجل إجراءات الميراث، بعد خلافهما مع أخيهم الثالث غير الشقيق "حسن" أو مصطفى شعبان.





يقرر "حسن" أن يتنازل عن الشركة لأخوته، وهو يعلم تماماً أن "وجيه" محمود البزاوي هو من دبر لكل هذه الخطة والوقيعة بينه وبين أخواته، للحصول عليها وشرائها.





يلتقي "وجيه" مع "حسن" ويعايره بخسارته للشركة وما فعله بينه وبين أخواته، ويكشف جميع أوراقه أمامه، وبسبب ذلك يتراجع مصطفى شعبان عن فكرة بيع الشركة له، ويؤكد له أنه سيقبل بالسجن بدلا من ذلك، ويدخلا في تحدى جديد.





في نهاية الحلقة يكشف رئيس المباحث لـ"حسن" أن التحريات أكدت عدم الاشتباه في أرملة شقيقه، وأن الشبهات تدور حول ابن عمه "شعبان" أحمد حبشي، لأن الجاني يعرف تماماً جميع تفاصيل الشقة المحترقة ومكان الأموال المسروقة بدقة.





ومسلسل أبو جبل بطولة مصطفى شعبان ودياب وحسن حسني، كل من نجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح