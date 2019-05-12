ليون يصدم ريال مدريد في بديل مارسيلو

وجه نادي ليون الفرنسي صدمة قوية لنظيره ريال مدريد الإسباني في صفقة التعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الإيسر للفريق بالميركاتو الصيفي المقبل.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن ريال مدريد يسعي بقوة للتعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون الفرنسي ليكون بديلاً للبرازيلي مارسيلو.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيبذل قصاري جهده للحصول على خدمات المدافع ميندي كونه واحد من اللاعبين الذين طلبهم زيدان في الصيف.

على الجانب الآخر أكدت التقارير أن جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يرفض شكلاً وموضوعاً رحيل ميندي إلى ريال مدريد مؤكداً على أنه سيحاول الحفاظ على اللاعب لمدة موسم آخر.





واشار الموقع إلى أن ريال مدريد في حالة فشله التعاقد مع ميندي سينتظر النادي حتي صيف عام 2020 للعودة للتفاوض مع اللاعب من جديد.



