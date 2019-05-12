ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ليون يصدم ريال مدريد في بديل مارسيلو

الأحد 12/مايو/2019 - 10:34 ص
ليون يصدم ريال مدريد في بديل مارسيلو
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
وجه نادي ليون الفرنسي صدمة قوية لنظيره ريال مدريد الإسباني في صفقة التعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الإيسر للفريق بالميركاتو الصيفي المقبل.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن ريال مدريد يسعي بقوة للتعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون الفرنسي ليكون بديلاً للبرازيلي مارسيلو.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيبذل قصاري جهده للحصول على خدمات المدافع ميندي كونه واحد من اللاعبين الذين طلبهم زيدان في الصيف.

على الجانب الآخر أكدت التقارير أن جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يرفض شكلاً وموضوعاً رحيل ميندي إلى ريال مدريد مؤكداً على أنه سيحاول الحفاظ على اللاعب لمدة موسم آخر.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد في حالة فشله التعاقد مع ميندي سينتظر النادي حتي صيف عام 2020 للعودة للتفاوض مع اللاعب من جديد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية