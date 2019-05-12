تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
الأحد 12/مايو/2019 - 10:36 ص
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الانحاء.
وتقل الرؤية مع الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي السواحل الشرقية.
وتضمن البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية وجاءت كالتالي:
الصغرى- العظمى
القاهرة 18-35
الاسكندرية 15-26
رفح 17-27
كاترين13-26
شرم الشيخ 21-31
شلاتين20-32
حلايب 22-29
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