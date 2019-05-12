مسلسلات رمضان 2019.. التفاصيل الكاملة للحلقة السابعة من "شقة فيصل"
الأحد 12/مايو/2019 - 10:30 ص
الفجر الفني
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اندهش عدد كبير من جمهور الدراما في مصر، بظهور الفنان الراحل وائل نور في مسلسل "شقة فيصل"، والذي وافته المنية منذ 3 سنوات.
وتستمر "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته السابعة، حيث يحضر "ميزو" أحد الأفراح بالمنطقة ويتوسط له أحد قاطني المنطقة للغناء به إلا أن القائمين على الفرح يطردونه منه.
وتحاول منة عرفة "هبة" شقيقة "سعاد" الصغرى، ضمن أحداث شقة فيصل أن تستميل أحد جيرانها وتلمح له عن حبها إلا أنه لا يعاملها إلا كابنته.
وتشتري أيتن عامر "سكر"، في الحلقة السابعة من شقة فيصل جهاز كمبيوتر وتطلب من ضياء الميرغني "شرابي" أن يوصل لها وصلة نت.
"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.
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