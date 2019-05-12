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تعرف على مزايا تليجرام الجديدة

الأحد 12/مايو/2019 - 10:12 ص
تعرف على مزايا تليجرام الجديدة
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كشف تطبيق التراسل الفوري المشفر تليجرام على تحديث جديد يحمل الإصدار رقم Telegram 5.6، والذي وفر مجموعة من المميزات.

ومن هذه المميزات، ميزة أرشفة الدردشة، فضلا عن حصوله على لغة التصميم الجديدة "ماتيريال ديزاين"، إضافة إلى مجموعة من التحسينات والخيارات الجديدة الأخرى.

وبحسب ما نشرته خدمة تليجرام عبر منصتها الرسمية، فإن ميزة الأرشفة الجديدة يمكن الوصول إليها من خلال التمرير نحو اليسار على الدردشة من الواجهة الرئيسية للتطبيق، أما لإخفاء الدردشات المؤرشفة ما على المستخدم سوى التمرير نحو اليسار مرة أخرى فى واجهة الأرشيف، كذلك يمكن تثبيت الدردشات فى الأرشيف بأى ترتيب يرغب به المستخدم.

أما فيما يتعلق بالتصميم الجديد للتطبيق فسيلاحظ المستخدم وجود رمز قابل للتكيف، مع تصميم جديد للقوائم، فضلا عن رسوم متحركة أكثر سلاسة، كذلك هناك قائمة موسعة من خلالها يمكن رؤية ثلاثة أسطر فى المعاينة بدلاً من سطرين، كما حصلت قائمة المشاركة على تحديث بصرى، إذ يمكن عرضها بملء الشاشة وذلك عبر سحبها.
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