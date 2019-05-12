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سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية والسوق السوداء وأعلى سعر للشراء اليوم الأحد 12-5-2019

الأحد 12/مايو/2019 - 10:14 ص
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية والسوق السوداء وأعلى سعر للشراء اليوم الأحد 12-5-2019
سعر الدينار الكويتى اليوم
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استقر سعر الدنيار الكويتى في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرى اليوم الأحد 12-5-2019 حيث يشهد سعر الدينار الكويتى استقرارا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك وجاءت أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية الحكومية والخاصة على النحو التالي بالإضافة إلى أعلى سعر لشراء واقل سعر لبيع العملة الكويتية:

أعلى سعر للدينار الكويتي اليوم
سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 56.12 جنيه، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 2.58 جنيه.

 اسعار الدينار الكويتى في البنوك اليوم 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
56.12 جنيها للشراء
56.47 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
56،09 جنيها للشراء
56،50 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
55،91 جنيها للشراء
56،66 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
56،12 جنيها للشراء
56،53 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
55،59 جنيها للشراء
56،56 جنيها للبيع 

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
55.61 جنيها للشراء
56.69 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
56،05 جنيها للشراء
57،01 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
55،88 جنيها للشراء
56،60 جنيها للبيع

 سعر الدينار الكويتى في السوق السوداء
 سجل سعر الشراء في السوق السوداء اليوم الأحد 12-5-2019 56.12، وسجل سعر البيع 57.01.

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