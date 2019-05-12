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الباطن يودع دوري المحترفين و3 فرق تشعل صراع الهبوط في الجولة الأخيرة

الأحد 12/مايو/2019 - 09:06 ص
الباطن يودع دوري المحترفين و3 فرق تشعل صراع الهبوط في الجولة الأخيرة
فريق الباطن
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الفجر السعودي
 
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ودع فريق الباطن، رسميًّا، بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد هزيمته من أُحد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من المسابقة، مساء أمس السبت.

 

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد يحيى مجرشي في الدقيقة 40.

 

ولم يغير فوز أحد (أول الهابطين هذا الموسم) وضعه في الجدول؛ إذ  بقي متذيلًا الترتيب بـ18 نقطة فقط جمعها حتى الجولة الـ29.

 

وتجمد رصيد الباطن عند النقطة 25. وهذه النقاط لا تكفيه للبقاء وإن حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام النصر المقرر لها الخميس المقبل.

 

وفي باقي مباريات الجولة، حقق الأهلي انتصارًا مهمًّا خارج ملعبه على حساب الفيصلي بنتيجة (4-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، في قمة الجولة الـ29.

 

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 52 نقطة. وفي المقابل بقي الفيصلي في المركز السادس بعدما جمع 43 نقطة.

 

وضمِن فريق الاتحاد البقاء رسميًّا في دوري المحترفين، بفوزه على الفتح بستة أهداف مقابل هدفين.

 

وأصبح الوضع أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بصراع الهبوط إلى الدرجة الأولى؛ حيث تتنافس فرق القادسية (27 نقطة) والفيحاء (29 نقطة) والحزم (30 نقطة) على النجاة من دوامة الهبوط في الجولة الأخيرة.

 

وتغلب الوحدة على القادسية برباعية دون رد، ليرتفع رصيد الوحدة إلى 42 نقطة في المركز السابع، في حين بقي القادسية في المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

 

في المقابل، خطف الفيحاء فوزًا في الدقائق الأخيرة من مضيفه الرائد بهدف نظيف، ليبتعد الفيحاء، مؤقتًا، عن منطقة الخطر؛ إذ أصبح في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، فيما وضعت النتيجة الرائد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

 

وعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، حسم التعادل السلبي مباراة الشباب مع ضيفه التعاون، ليقبل الطرفان بنقطة واحدة، ويحافظا على آمالهم في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

 

وارتفع رصيد الشباب إلى 54 نقطة في المركز الثالث، يليه التعاون في المركز الرابع، ولديه 53 نقطة.

 

هذا وستقام الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الخميس المقبل، الموافق 16 مايو الجاري؛ علمًا بأن المواجهات كلها ستجرى في توقيت واحد حفاظًا على مبدأ عدالة المنافسة.

 

وستشهد الجولة الـ13 لقاءات التعاون ضد الفيصلي، والنصر ضد الباطن، والفتح ضد الرائد، والوحدة ضد الفيحاء.

 

ويواجه الأهلي الاتفاق، في حين يلاقي أحد الاتحاد، كما يستضيف القادسية الحزم، ويستضيف الهلال الشباب في قمة مباريات الجولة.

 

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المزيد عن: فريق الباطن الرياضة السعودية الدوري السعودي 3 فرق
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