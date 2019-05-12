تقارير: نيمار يصدم برشلونة من جديد ويحدد وجهته المقبلة

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح قريبًا من الرحيل عن النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيكون الوجهة المُقبلة لنيمار الذي رفض فكرة العودة إلى برشلونة مجددًا، ويفكر بجدية في اللعب بالدوري الإسباني مرة أخرى.

يذكر أن نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو نظير الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني.