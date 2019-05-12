"لإشعار آخر" - الجولة الأخيرة تحسم صراع اللقب في بعض الدوريات .. الانجليزي والألماني الأبرز

يشهد الموسم الرياضي الحالي 2018/2019 مفارقة غريبة وهي تأجل حسم لقب الدوري للجولة الأخيرة وهو ما يحدث الآن في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباريات الجولة الأخيرة التي ستنطلق اليوم الأحد في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز والتي ستكون بمثابة الكلمة الأخيرة في صراع ليفربول ومانشستر سيتي.

ويبدو أن الموسم الحالي يرفع شعار "الإثارة" وذلك نظراً لمستويات الفرق المتقاربة في بعض الدوريات حول العالم لذلك يتأجل الكشف عن هوية البطل للجولة الأخيرة من المسابقات.

1- الدوري الانجليزي:

تختتم اليوم الجولة الأخيرة من المسابقة حيث تلعب جميع المباريات في آنٍ واحدٍ ويلتقي ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 94 نقطة بينما مان سيتي صاحب الصدارة برصيد 95 نقطة يواجه برايتون.

وتأمل جماهير نادي ليفربول في أن يتعثر مان سيتي ليخطف الأحمر اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.

2- الدوري الألماني:

يتصدر فريق بايرن ميونخ جدول ترتيب بطولة البوندسليجا حاليًا برصيد 75 نقطة، بينما يأتي خلفه بروسيا دورتموند صاحب الـ 73 نقطة وتأجل حسم اللقب للجولة الأخيرة.

وينتظر أن يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره أينتراخت فرانكفورت بالجولة الأخيرة، فيما يواجه بروسيا دورتموند منافسه بروسيا مونشنجلادباخ.

3- الدوري السعودي:

تأجل حسم لقب الدوري بعد فوز الهلال على الاتفاق ووصوله للنقطة 66 بينما فاز النصر على الحزم بنتيجة 3-0 ووصل العالمي إلى النقطة 67 في الصدارة.

وفي الجولة الأخيرة سيلتقي نادي الهلال مع الشباب بينما يواجه النصر نظيره الباطن وذلك يوم الخميس في ختام المسابقة.

4- الدوري الكويتي:

حسم نادي الكويت لقبه ال15 في تاريخه وذلك في مباراته بالجولة الأخيرة ضد السالمية والتي أقيمت يوم الخميس الماضي 9 مايو وبذلك يتصدر جدول المسابقة برصيد 42 نقطة بينما القادسية بالمركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد أن خسر من الشباب بهدف في الجولة الأخيرة.

5- دوري جنوب أفريقيا:

توج نادي صن داونز بلقب الدوري بعد منافسة شرسة مع أورلاندو بايرتس استمرت للجولة الأخيرة من المسابقة والتي انتهت والفارق بينهنا نقطتين فقط.

ويحتل صن داونز المركز الأول برصيد 59 نقطة بعد الفوز على فري ستيت بهدف نظيف في الجولة الأخيرة بينما في المقابل فاز أورلاندو على بولوكواتي بثلاثية ولكن صن داونز حسم اللقب أمس السبت.