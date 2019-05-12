مشهد من "زلزال" يقتنص مشاهدات الجمهور! (فيديو)
الأحد 12/مايو/2019 - 02:59 ص
حامد محمود
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حصد أحد مشاهدة مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، عدد مشاهدات ضخم، وذلك فور عرض رمضان المشهد، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
ونشر رمضان المشهد تحت عنوان: " أمل سافرت لزلزال الجيزة تستجند بيه من والدها خليل"، حيث نجح المشهد حتى الآن من حصد نحو 700 ألف مشاهدة.
وعبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالمشهد، وبأحداث المسلسل ككل.
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