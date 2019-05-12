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ملخص الحلقة السادسة من "أبو جبل".. استمرار النزاع على الميراث بين أولاد "أبو جبل" .. والشكوك تثار حول سرقة الأموال

الأحد 12/مايو/2019 - 01:52 ص
ملخص الحلقة السادسة من أبو جبل.. استمرار النزاع على الميراث بين أولاد أبو جبل .. والشكوك تثار حول سرقة الأموال
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سعد نبيل
 
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عرضت الحلقة السادسة من مسلسل "أبو جبل"، بطوله الفنان مصطفى شعبان، حيث احتوت الحلقة على أجواء من الدراما والحزن، والتشويق والإثارة.

وبدأت احداث الحلقة بمشهد إقامة الفنان دياب "سعد"، ومحمد علي رزق "رزق"، لسرادق عزاء، منفصل عن سرادق العزاء الذي أقامه "أبو جبل"، مما أدى ذلك لإثارة غضب "أبو جبل"، وقام بصفع شقيقه.

وغادر "أبو جبل"، سرادق العزاء وامتنع عن أخذ العزاء في والده، وذهب لخالتة السيدة العجوز، الكائنة بمكان شعبي، بسيط، يدل على الفقر، ليشكو لها همه، وما فعله أشقائه معه. وتفاجأ "أبو جبل"، أن اشقائه عازمون على بيع الشركة، لـ"حما" شقيقه "سعد"، مقابل الأموال التي سرقت من منزله، ليضطر "أبو جبل"، بعدها أن يوافق على ذلك حتى لا يدخل في صراعات وقضايا مع أشقائه الاثنين.

وشهدت الحقلة مشهد مشوق بين الفنان مصطفى شعبان "أبو جبل"، والفنان محمود البزاوي "حما" شقيقه سعد، وهو يخبره ضرورة موافقة على بيع الشركة، حتى لا يتعرض للحبس من قبل أصحاب العقارات التي لم يتسلموها، نظرًا لعدم توفر سيولة لاستكمال المشروع السكني، ولكن "أبو جبل"، قرر عدم البيع، والعزم على حل الأزمة.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.



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