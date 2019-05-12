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"تجارة وحقوق وغيرهما"| البنك الأهلي يعلن رسميا حاجته لموظفين جدد.. تعرف على الشروط والتفاصيل والأوراق المطلوبة

الأحد 12/مايو/2019 - 03:11 ص
تجارة وحقوق وغيرهما| البنك الأهلي يعلن رسميا حاجته لموظفين جدد.. تعرف على الشروط والتفاصيل والأوراق المطلوبة
البنك الأهلي المصري
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الفجر
 
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أعلن اليوم البنك الأهلي المصري عن حاجته إلى موظفين جدد للعمل بفروع البنك المختلفة، على أن يكون المتقدم من خريجي عام 2015 إلى 2018، وأعلن البنك عن الشروط المطلوبة وكيفية التقديم.

التخصصات والجامعات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي المصري
كلية التجارة.
كلية الحقوق.
كلية هندسة حاسبات.
إدارة أعمال.
إدارة موارد بشرية.
إدارة بنوك.

كما أعلن البنك الأهلي المصري شروط التقديم لوظائفه والتي جاءت كالتالي.
1- ألا يقل التقدير عن جيد.
2- عدم وجود أقارب للمتقدم وحتى الدرجة الثالثة.
3- عدم زيادة سن المتقدم عن 28 سنة.
4- مطابقة محل الإقامة لما هو متواجد بالبطاقة.

كما يمكن التقدم لوظائف البنك الأهلي بشكل إلكتروني من هنـــــــــــــــــــــــــــــا
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