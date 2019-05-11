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الأهلي يقسو على الفيصلي في الدوري السعودي

السبت 11/مايو/2019 - 11:43 م
الأهلي يقسو على الفيصلي في الدوري السعودي
الاهلي والفيصلي
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حسن شحاتة
 
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في تحقيق فوز قاس على نظيره الفيصلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن إطار الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.

وافتتح نيكولاي ستانسيو أهداف المباراة لصالح الأهلي في الدقيقة الحادية عشر من زمن المباراة، وأضاف زميله عبدالفتاح عسيري الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الخادية والثلاثين من عمر اللقاء.

وفي بداية الشوط الثاني، تمكن دييجو كالديرون من تقليص نتيجة المباراة بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة التاسعة والأربعين، ورد الأهلي بالهدف الثالث سريعًا عن طريق دجانيني تفاريس في الدقيقة التاسعة والخمسين.

واختتم عثمان الحاج رباعية الأهلي في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع، من خلال اللمسة الأولى له في اللقاء بعدما حل بديلاً لدجانيني تفاريس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز السادس.

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