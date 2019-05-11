انخفاض عدد مشتركى خدمات المحمول إلى 93 مليون مشترك



واضاف التقرير، أن عدد المشتركين انخفض إلى 93.13 مليون مشترك في فبراير الماضى، مقارنة بنحو 93.43 مليون مشترك في يناير الماضى، وبانخفاض بلغ 300 ألف مشترك.



وأشار التقرير، إلى انخفاض أعداد المشتركين خلال شهر فبراير بنسبة 7.09 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتفقد بذلك الشركات 7.11 مليون مشترك.



وأوضح التقرير، أن مشتركي الهاتف الثابت ارتفع عددهم خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.5 % على أساس شهري، فضلًا عن ارتفاع أعدادهم بنسبة 23.3% على أساس سنوي.



ولفت التقرير، إلى أن أعداد مشتركي الهاتف الثابت بلغ 8.36 مليون مشترك في فبراير، مقارنة بنحو 8.15 مليون مشترك في الشهر السابق له، ومقارنة بنحو 6.61 مليون مشترك في الشهر المقارن من العام السابق.



وذكر التقرير، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بلغ 32.49 مليون مستخدم، مقارنة بنحو 34.13 مليون في يناير الماضى، ومقارنة بنحو 32.09 مليون في الشهر المقارن من العام السابق له.



ولفت التقرير، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة "ADSL" بلغ 6.74 مليون مشترك خلال فبراير، مقارنة بنحو 6.62 مليون مستخدم في يناير الماضي، ومقارنة بنحو 5.43 مليون مستخدم في الشهر المقارن من العام السابق له.



كشفت تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تراجع أعداد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 0.32 % خلال شهر فبراير 2019 على أساس شهري.