ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انخفاض عدد مشتركى خدمات المحمول إلى 93 مليون مشترك

السبت 11/مايو/2019 - 11:38 م
انخفاض عدد مشتركى خدمات المحمول إلى 93 مليون مشترك
ارشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
كشفت تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تراجع أعداد مشتركي الهاتف المحمول  بنسبة 0.32 % خلال شهر فبراير 2019 على أساس شهري.

واضاف التقرير، أن عدد المشتركين انخفض إلى 93.13 مليون مشترك في فبراير الماضى، مقارنة بنحو 93.43 مليون مشترك في يناير الماضى، وبانخفاض بلغ 300 ألف مشترك.

وأشار التقرير، إلى انخفاض أعداد المشتركين خلال شهر فبراير بنسبة 7.09 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتفقد بذلك الشركات 7.11 مليون مشترك.

وأوضح التقرير، أن مشتركي الهاتف الثابت ارتفع عددهم خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.5 % على أساس شهري، فضلًا عن ارتفاع أعدادهم بنسبة 23.3% على أساس سنوي.

ولفت التقرير، إلى أن أعداد مشتركي الهاتف الثابت بلغ 8.36 مليون مشترك في فبراير، مقارنة بنحو 8.15 مليون مشترك في الشهر السابق له، ومقارنة بنحو 6.61 مليون مشترك في الشهر المقارن من العام السابق.

وذكر التقرير، أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بلغ 32.49 مليون مستخدم، مقارنة بنحو 34.13 مليون في يناير الماضى، ومقارنة بنحو 32.09 مليون في الشهر المقارن من العام السابق له.

ولفت التقرير، إلى أن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة "ADSL" بلغ 6.74 مليون مشترك خلال فبراير، مقارنة بنحو 6.62 مليون مستخدم في يناير الماضي، ومقارنة بنحو 5.43 مليون مستخدم في الشهر المقارن من العام السابق له.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الاتصالات عدد مشتركي في خدمات المحمول الهاتف المحمول الهاتف الثابت المصريون مستخدي الأنترنت
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
0
x
22:00
1
طلائع الجيش
الأهلي
0
x
22:00
0
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
0
x
20:30
1
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
1
x
17:00
2
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
6
x
21:30
2
الفتح
الشباب
0
x
21:30
0
التعاون
الإتفاق
0
x
21:30
1
الهلال
الحزم
0
x
21:30
3
النصر
الفيصلي
1
x
21:30
3
الأهلي