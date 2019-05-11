كالديرون يظهر بهدف صاروخي في مرمى الأهلي السعودي

سجل اللاعب دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق وفريق الفيصلي السعودي الحالي هدف صاروخي قلص به الفارق أمام الأهلي السعودي بعد التأخر بهدفين .





وجاء هدف الكولومبي من خلال تمرير على حدود منطقة الجزاء ليحولها بقوة داخل الشباك لتصبح النتيجة 2-1 .



