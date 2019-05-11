كالديرون يظهر بهدف صاروخي في مرمى الأهلي السعودي
السبت 11/مايو/2019 - 11:17 م
محمد أيمن
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سجل اللاعب دييجو كالديرون مهاجم الإسماعيلي السابق وفريق الفيصلي السعودي الحالي هدف صاروخي قلص به الفارق أمام الأهلي السعودي بعد التأخر بهدفين .
وجاء هدف الكولومبي من خلال تمرير على حدود منطقة الجزاء ليحولها بقوة داخل الشباك لتصبح النتيجة 2-1 .
وتأتي المباراة في إطار الجولة 29 من دوري كأس الأمير بن سلمان ، في نفس التوقيت الذي تقام فيه جميع مباريات الفرق الأخرى .
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