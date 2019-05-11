أخضر الشباب يتعادل مع المكسيك وديًا

تعادل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا مع نظيره منتخب المكسيك بنتيجة 1-1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدرسة كرة القدم بمدينة دراوغراد في سلوفينيا، ضمن معسكر "الأخضر" الشاب المُقام بمدينة "باد فالترسدورف"، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.





وافتتح لاعب خط وسط المنتخب الوطني تركي العمار التسجيل للأخضر في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول، في حين أحرز منتخب المكسيك هدف التعديل في الدقيقة 67 من المباراة.





ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الشمري في حراسة المرمى، وحسان التمبكتي، وخليفة الدوسري، ومهند الشنقيطي، وحازم الزهراني، وإبراهيم محنشي، وفرج الغشيان، وحامد الغامدي، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وخالد الغنام.





ويعاود "الأخضر" الشاب غدًا الأحد تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب سلوفينيا يوم الثلاثاء في ختام معسكره بالنمسا، قبيل المغادرة إلى لشبونة يوم الأربعاء لمواجهة منتخب البرتغال وديًا ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد للمونديال.





يُذكر أن المنتخب الوطني الشاب يتواجد في المجموعة الخامسة في منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 إلى جوار منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، والتي سيفتتح مشاركته خلالها بمواجهة منتخب فرنسا في 25 من شهر مايو الجاري.