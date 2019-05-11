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عبد الرزاق حمد الله يشعل مباراة النصر والحزم في أول 30 دقيقة

السبت 11/مايو/2019 - 10:06 م
عبد الرزاق حمد الله يشعل مباراة النصر والحزم في أول 30 دقيقة
عبد الرزاق حمد الله
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حسن شحاتة
 
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أشعل المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أجواء استاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، بثنائية نظيفة في أول ثلاثين دقيقة من بداية المباراة أمام الحزم.

 

وتمكن حمد الله من إحراز ثنائية في الدقيقة الخامسة، والسادسة والعشرين من زمن المباراة أمام نظيره الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما حالياً، ضمن إطار الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري السعودي.

 

ولم يكتف النجم المغربي بإحراز الأهداف فقط بل تكفل بالحصول على بطاقة صفراء في الدقيقة الثاثة والثلاثين من عمر اللقاء.

 

وبهذه الثنائية يرفع حمدالله رصيده من الأهداف إلى 31 هدف مغرداً في صدارة هدافي الدوري السعودي، مبتعدًا بفارق 11 هدفًا عن أقرب ملاحقيه.

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المزيد عن: عبد الرزاق حمد الله النصر السعودي الدوري السعودي الحزم
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