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بعد ادعاء معتز مطر بمنع مسلسل عادل إمام.. أحمد موسى: "مين يقدر يمنع الزعيم"

السبت 11/مايو/2019 - 10:15 م
بعد ادعاء معتز مطر بمنع مسلسل عادل إمام.. أحمد موسى: مين يقدر يمنع الزعيم
احمد موسى
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإعلامي الإخواني معتز مطر تحدث كذبًا، بأن الدولة منعت مسلسل عادل إمام هذا العام من العرض، معقبًا: "مين يقدر يمنع عادل الإمام، دا الزعيم، ليه بصمات في كل مكان".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن "مطر" استعان بمداخلة لعادل الإمام مع وائل الإبراشي منذ عام ونصف، للحديث على أن عادل إمام منزعج من الرقابة على المسلسلات، موجهًا حديثه للإعلام الإخواني: "انتوا مالكم ومال الفن المصري، الإخوان لجأت للفبركة عندما شعرت بالفشل الزريع".

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" من المقرر استكمال تصوير مشاهده بعد عيد الفطر المقبل، وذلك بعد توقفه قبل أكثر من شهر وخروجه من العرض في شهر رمضان الحالي، على الرغم من تصوير 40% من أحداثه.
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المزيد عن: معتز مطر مسلسل فلانتينو عادل إمام أحمد موسى
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