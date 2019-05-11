بعد ظهوره مع رامز جلال.. "مصطفي حجاج" يتصدر هاشتاجات توتير

رصد موقع التواصل الاجتماعي توتير أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم السبت، 6 رمضان حيث احتلت عدد من الموضوعات المتداولة في مصر مراكز متقدمة ، تستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات المتداولة.

مصطفي حجاج

حقق الفنان مصطفي حجاج المركز الأول في تريندات التوتير ، بعد مشاركته اليوم في حلقة برنامج رامز في الشلال المذاع علي قنوات mbc ، غرد الفنان رامز جلال ساخرا "أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي، تملي لفوق طول العمر "، فيما رد الفنان مصطفي حجاج:" جبت أخري خلاص، هو انا عاد فيا حيل ياباشا "

أضاف محمود علاء، أن" بعد المرمطة التى اتمرمطها دى، احنا دلوقتى اتاكدنا انه ابن مصر ضد الكسر"، يقول أحمد الخليجي، إن "بيقول ابن مصر قال، ده ما حصلش سوداني" .

الدوري الألماني

سقط بايرن ميونخ فى فخ التعادل السلبى أمام مضيفه لايبزيج فى اللقاء الذى أقيم بملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا"، بعدما ألغى الحكم هدفًا للبايرن في الشوط الأول لجوريتزكا بداعى التسلل عبر حكم الفيديو المساعد.

وبذلك فشل البايرن فى حسم لقب الدورى الألمانى ليتأجل التتويج فى الجولة الأخيرة، بعد فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه فورتونا دوسلودرف بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أقيمت على ملعب "سيجنال ايدونا بارك".

قال محمود ضياء ، أن" حسم الدوري الألماني اتأجل للجولة الأخيرة بايرن هيلاعب فرانكفورت في الأليانز أرينا والتعادل يكفيه إلا إذا دورتموند فاز فرق 18 جول" ، يضيف نواف الدريب " رسميا، تتويج البايرن بلقب الدوري الالماني لهذا الموسم يتاجل للجولة القادمة".

بدل الحدوتة 3

احتل مسلسل" بدل الحدوتة 3" من بطولة دنيا سمير غانم مستوى مرتفع في التوتير ، يقول محمد قدري، إن " الحاجة الوحيدة التي اتفرجت عليها في رمضان وعجبتني جدا وكالعادة دنيا سمير غانم أثبتت، قد ايه هيا موهوبة جدا في الغناء والتمثيل " .

يضيف جورج كرم ، أن" دنيا سمير غانم تتفوق على نفسها كل سنة، وتقدم الصعب ، الوحيدة التي شايفها تقدر تعمل فوازير شريهان أو نيللي أو ممكن تكون ممثلة شاملة زي سعاد حسني وشادية استعراض وتمثيل واغاني".

سيد الشحات

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشهدا من مسلسل "الواد سيد الشحات" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعدما ذكر بطل العمل أحمد فهمى اسم فريق بيراميدز الذى يمتكله آل الشيخ.

المشهد جاء خلال الحلقة الخامسة من المسلسل الذى يتم عرضه بشكل حصرى على شاشة DMC، حيث عاد أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن إلى عصر الفراعنة، وشاهد فهمى شخصا يرتدى ملابس بألوان زرقاء ليقول "مش دا الشعار بتاع نادى بيراميدز"، فيما سأله محمد عبد الرحمن بدعابة ممكن تجيبوا كينو الأهلي؟.

غردت الفنانة هنا الزاهد بصورتها في المسلسل " مين عجبكوا أكثر الهندي ولا فرعوني لحد دلوقتي، مستية رأيكو على هاشتاج الواد سيد الشحات بعد الحلقة" ، يقول هاني سويف، إن " مسلسل يهلك من الضحك بجد وأنتى ملكيش حل يا هنا ، الواد سيد الشحات".

ابن مصر

تصدر هاشتاج أغنية "ابن مصر" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء في المركز الخامس ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع، وذلك بعد تعديل إعلان "بنك مصر".

وكان الإعلان القديم أثار حملة سخرية واسعة على مواقع السوشيال ميديا حيث لم يظهر وجه مصطفى حجاج في الإعلان في مقابل التركيز على صالح والعسيلي، وهو ما دفع بنك مصر لتعديل الإعلان.

أغنية "ابن مصر" قدمت ضمن الحملة الإعلانية لبنك مصر، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، ويشارك في غنائها كل من مصطفى حجاج ومدحت صالح ومحمود العسيلي

البيض المدحرج

احتل البيض المدحرج تريند علي التوتير بعد انتشار فاتورة حساب سحور في أحد المطاعم بمنطقة المعادي تصل لـ4 آلاف جنيه كاملة، ويشتكي عديدون من أسعار السحور والإفطار المبالغ فيها خلال شهر رمضان الكريم، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يقول عبد الرحمن ، أن " الناس متعرفش إن البيض المدحرج ده لازم يتعمل بالسمن البلدي، وكمان لو فيه جبنه قديمه بتفركها عليه ويا سلام على الاكل دي" .