ملخص الحلقة السادسة لأهم مسلسلات رمضان 2019

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة السادسة لأهم المسلسلات درامية.

ولد الغلابة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والتي تعرض على شاشة "mbc مصر" القبض على أحمد السقا "عيسى" وإلقائه بالحجز في ليلة زفاف أخته "صفية - إنجي المقدم - وذلك بسبب وصل الامانة الذي وقعه لصالح "ضاحي" محمد ممدوح.

من ناحية أخرى حاول عيسى التحدث لضاحي عن طريق هاتف الضابط من داخل القسم ولكنه لم يرد عليه

مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

كلبش 3

عرضت اليوم السبت الحلقة السادسة من مسلسل "كلبش3"، يتقابل ابن رجل الأعمال أكرم صفوان وجومانة التي تعمل مع الأنصاري في شركة الأمن، وذلك اللقاء حامت حوله الشبهات، إن كان مدفوع من سليم الأنصاري، أو مدفوع من جومانة نفسها لغرض ما غير واضح.

يستمر سليم في اجتماعاته السرية مع اللواء جلال، ويتفق معه على حماية رجل الأعمال محمود علوان الذي أصبح عضواً في شركته بناء على تخطيط أكرم صفوان، الذي يريد معرفة جميع أسراره، ويتشاجر أكرم صفوان مع أخيه الصغير في السن "أمجد" والذي يقوم بدوره الفنان الشاب إسلام جمال لأنه دائم السكر والإهمال فلا يعمل، ولا يعطي اهتمامًا لشيء مفيد قط.

تتحدث جومانة مع والدها في مشهد غير مفسر عن شيء تقوم بالتخطيط له ويمثل خطورة عليها، وحينما يحذرها تؤكد له أن الأمر لم يعد يشغلها، ويختطف شخص يدعى "الحاج" بروسلي من أسفل منزله ليتحدث معه في مكان معزول، ويطلب منه عودته مرة أخرى للعمل معه، فيرفض بروسلي مؤكداً له أنه تاب إلى الله عن أفعاله الشيطانية ،

يغضب منه "الحاج" وينذره بأنه بذلك يعرض زوجته وابنه للخطر، ويمهله يومان ليفكر ويبلغه رده، فيذهب بروسلي وهو غاضب وحائر في ورطته،يذهب رجل الأعمال محمود علوان إلى شركة سليم الأنصاري ويخبره بأن ابنته "هبة" ستعود اليوم من خارج البلاد ولابد وأن يكون جاهز لتأمينها، بالأخص لأنها تعرضت لمحاولة قتل في الخارج، وذلك لا يجعله مطمئن، فحاول سليم إطالة مدة تجهيزات التأمينات لكنه فشل أمام إصرار "علوان".

تظهر خلال الأحداث شخصية جديدة تأتي من خارج البلاد وهي "غسان" صحفي كبير له علاقات مع التنظيمات الإرهابية وقام بعمل عدة حوارات صحفية معهم، ويصيب خبر نزوله مصر تخوفات كبيرة لدى اللواء جلال نظراً لخطورة ذلك الشخص، ومع مرور المشاهد يختفي غسان من رقابة الشرطة ويلتقي بأكرم صفوان في منزله.

تنتهي أحداث الحلقة السادسة بمشهد مليء بالتشويق، حيث يطلب اللواء جلال مقابلة سليم الأنصاري وحينما يذهب له، يتفاجأ بوجود بروسلي، وسميح، وريم اللذين يعملون معه في الشركة، فيدرك سليم أنهم مجندين من قبل اللواء جلال.

بدل الحدوتة 3

تبدأ الحلقة السادسة بمقابلة بين والدين طبيبة طوارئ خجولة، يرغب أهلها في تزويجها من شخص معين دون معرفة ابنتهم بسبب رفضها لطريقة الزواج التقليدية ، تلجأ بيلا إلي دجال لمساعدتها بعمل سحر يجمع بين شخصين .

تخطط بيلا للترتيب مقابلتين بين طبيبة وشخص الذي ترغب بالارتباط به من خلال نقله إلي مستشفي الطوارئ الذي تعمله فيه الطبيبة ، ثم ترتب موعد اخر في محل المحمول بعد سرقة اللاب توب للشاب .

حدوتة مرة

مأساة جديدة تعيشها "مُرة" الفنانة غادة عبد الرازق في أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "حدوتة مرة"، وتبدأ عندما تقرر التقرب من السائق سلطان "أحمد صفوت" الذي يقع في غرامها ويطلب منها الزواج دون معرفة أي شيء عن ماضيها معترفا انه احبها من اول نظرة.

وتقتنع مُرة بارتباطها بـسلطان لانها بحاجة لأحد بجانبها بعد أن قررت الاستقرار في الاسكندرية عقب هروبها من قريتها في الفيوم، ثم يقف القدر عائق أمامها.

في الوقت الذي تخطط فيه مع سلطان من أجل بناء مطعم على الأرض التي يمتلكها، من أجل استثمار أموالها التي حصلت عليها بعد بيع ابنائها الثلاثة في أحداث الحلقة الثانية والثالثة تخسرها وتخسر سلطان.

وتنتهي الحلقة بانهيار الفندق الذي كانت تسكن فيه وتخبئ بداخله أموالها وموت سلطان نتيجة إصابته بجرح خلال حادث الانهيار.

زوجة 18

بدأت السادسة من مسلسل الزوجة 18، بمحاولة حمزة لجعل هايدي تخبره بما تدبره ولكنها تقول له إنها لا تخفي عنه شيء، فيطلب منها أن تسمع برنامج بحبك موت الذي يذاع على الراديو ومن تقديم زوجته السابقة أسما وأن تقوم بمداخلة تليفونية على الهواء لأنه يجهز لها مفاجأة.

وتنفذ هايدي طلب حمزة لتفاجئ بأنه يطلقها على الهواء أمام المستمعين، ويشتعل بعدها غضبها فتقوم بتكسير المنزل وتقرر الانتقام منه بشدة، فيما تعترض سيارة بها بلطجية طريق فريدة ويضربها لتدخل بعدها المستشفى، التي تشك بأن «حمزة» هو من وراء ما حدث، ولكن زيارته لها في المستشفى جعلتها تعيد التفكير مرة آخرى.

وقرر حمزة الزواج من فريدة فالتقى بمنال السكيرتيره الخاصة بها لتقنعها بأنه ليس له علاقة بما حدث لها، كما طلب من جيهان أن تذهب إليها وتعدد لها ميزاته، فيما تذهب هايدي إلى ذهب لتقنعها بمساعدتها في الانتقام من حمزة ولكنها ترفض، بينما تنتقل شهيرة للعيش مع حمزة في منزله بعدما طلق زوجته هايدي.