امساكية رمضان 2019 في مصر عن عام 1440 هجرياً.. موعد أذان الفجر 6 رمضان.. توقيت أذان المغرب 6 رمضان 1440
السبت 11/مايو/2019 - 09:03 م
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بعد أن تزايد الباحثين والراغبين في معرفة امساكية رمضان 2019 في مصر، نقدم لكم الآن امساكية شهر رمضان المبارك عن عام 1440 هجرياً – 2019 ميلادياً، ولذلك أتينا اليوم لنقدمها لكم حتى يعرف كل الشعب المصري جميع توقيتات الصلاة وتوقيت أذان الفجر والمغرب و عدد ساعات الصيام عن كل يوم طوال شهر رمضان 2019، لهذا سوف نستعرض امساكية رمضان 2019 في مصر طبقاً لتوقيت مدينة القاهرة المحلي تقبل الله منكم كافة الأعمال وكل عام وأنتم بخير، كما ندعوا للجميع أن يبلغ الله لكم ولنا شهر رمضان الكريم، كما تعدددت الأقاويل عن التوقيت النهائي لشهر رمضان الكريم، حيث تباينت يوم 6 مايو ، والآن نقدم لكم توقيت رمضان 2019 فلكياً طبقاً لما صدر في مصر من معهد البحوث الفلكية.
توقيت شهر رمضان 1440-2019 في مصر:
نقوم بتقديم توقيت شهر رمضان الكريم 2019 لجميع المسلمين في مصر، معلناً الدكتور “ياسر عبد الهادي”، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن غرة شهر رمضان الكريم 1440-2019 في مصر سوف يوافق يوم الإثنين 6 مايو 2019، بحث يكون آخر يوم في شهر شعبان 1440 الموافق الأحد 5 مايو 2019 والمتمم له طبقاً لإجراءات وحسابات المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية، وفلكياً يأتي شهر رمضان الكريم لذلك العام بنحو الـ 30 يوم فقط، ليكون موعد عيد الفطر المبارك وأول أيامه يوافق 5 يونيو 2019.
امساكية رمضان 2019 طبقاً لتوقيت مدينة القاهرة محلياً في مصر
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