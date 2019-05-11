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عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سموحة

السبت 11/مايو/2019 - 09:00 م
عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام سموحة
الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الاوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام سموحة، في المباراة المقرر لها العاشرة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: رمضان صبحي- عمرو السولية- حمدي فتحي- صالح جمعة- حسين الشحات.

الهجوم: وليد أزارو.
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