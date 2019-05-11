السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس جنوب إفريقيا لتهنئته بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس جنوب إفريقيا لتهنئته بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".



