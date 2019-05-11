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السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس جنوب إفريقيا لتهنئته بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات

السبت 11/مايو/2019 - 09:00 م
السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس جنوب إفريقيا لتهنئته بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات
الرئيس السيسي
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كساب أحمد
 
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا برئيس جنوب إفريقيا لتهنئته بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات، بحسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وأضاف "متحدث الرئاسة"، أن الرئيس السيسي أعرب عن تطلعه لتعزيز أطر التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، ومن جانبه أكد رئيس جنوب إفريقيا على حرصه على تدعيم العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات.
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