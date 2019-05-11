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قائمة برشلونة لمباراة خيتافي.. استبعاد لويس سواريز وبواتينج وميلو

السبت 11/مايو/2019 - 08:32 م
قائمة برشلونة لمباراة خيتافي.. استبعاد لويس سواريز وبواتينج وميلو
لويس سواريز
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الفجر الرياضي
 
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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمباراة خيتافي غدًا الأحد على ملعب كامب نو  في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

 

وغاب عن قائمة برشلونة لويس سواريز وآرثر ميلو وديمبلي ورافينيا، للإصابة، بينما تم استبعاد بواتينج وموريلو وفيرمايلين بقرار فني.

 

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 83 نقطة، حيث حسم اللقب قبل 3 جولات من النهاية، بينما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

 

قائمة برشلونة لمباراة خيتافي

 

"تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، كوتينيو، ميسي، سيليسين، مالكوم، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، أومتيتي، ريكي بويج، أبيل رويز".

 

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