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عميد "أصول الدين": القيم الأخلاقية في الإسلام لا تتجزأ

السبت 11/مايو/2019 - 08:35 م
عميد أصول الدين: القيم الأخلاقية في الإسلام لا تتجزأ
الدكتور عبدالفتاح العواري
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن القيم الأخلاقية في الإسلام لا تتجزأ، ولا يوجد انفصام بينها، ومتى تحققت هذه القيم في أي مجتمع، أصبح مثاليًا في الرقي القيمي والحضاري.

وتابع عميد كلية أصول الدين، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن التقوى في الشرعية الإسلامية تعني صون المرء نفسه عن الوقوع فيما يغضب الله، موضحًا أن عدم حب الوطن يغضب الله ورسوله، وعدم المحافظة على الأخوة الانسانية، والتمرد على الأوامر والتشريعات الإلهة يغضب الله ورسوله أيضًا.

ولفت إلى أن نشر الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يبث الفرقة بين أبناء الوطن، ولذلك حث الإسلام على التثبت من المعلومة والأخبار قبل نشرها.
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