وفاء عامر لمحمد رمضان: "أنت مش نمبر وان.. وخاف على نفسك"
السبت 11/مايو/2019 - 08:28 م
شيماء الشاهيني
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أعربت الفنانة وفاء عامر، عن حبها وتقديرها للفنان الشاب محمد رمضان، موضحة أنه فعليا نمبر وان في الإيردات وليس التمثيل.
ووجهت وفاء عامر، خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة القاهرة والناس، قائلة له: "خاف على نفسك يامحمد ومن اللي حواليك لسه المشوار طويل".
ونذكر أن وفاء عامر، شاركت محمد رمضان، في العام الماضي مسلسل نسر الصعيد احيث جسدت شخصية والدته.
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