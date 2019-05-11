مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد
السبت 11/مايو/2019 - 07:21 م
علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".
وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-
حراسة المرمى : كورتوا - لوكي - ألتيوبي
خط الدفاع : كارفخال - فاليخو - ناتشو - مارسيلو
خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - لورينتي - أسينسيو - براهيم - إيسكو
خط الهجوم : ماريانو - بنزيمة - لوكاس فاسكيز - فينيسوس جونيور.
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