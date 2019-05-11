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تدريب غير شاق للغائبين عن مباراة الأهلي وسموحة

السبت 11/مايو/2019 - 05:52 م
تدريب غير شاق للغائبين عن مباراة الأهلي وسموحة
إسلام محارب
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبين عن مباراة سموحة تدريباتهم عصر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال.

 

 

وشارك في تدريب الأهلي إسلام محارب ومحمد شريف وأحمد حمودي ومحمد نجيب وأحمد علاء وباسم على وأحمد الشيخ ومصطفى شوبير وهشام محمد وأحمد طارق.

 

واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

 

ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء اليوم على استاد بتروسبورت، في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري المصري.

 

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