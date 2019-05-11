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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 11/5/2019

السبت 11/مايو/2019 - 05:44 م
نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 11/5/2019
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الفجر الاقتصادي
 
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت سادس أيام شهر رمضان.

كشف تقرير حكومى ، أن الصادرات المصرية إلى روسيا سجلت ارتفاع بنسبة 4.1 % لتحقق 526.4 مليون دولار عام 2018، مقابل 506.4 مليون دولار عام 2017.

كبدت الخطوط الجوية التركية خسارة 1.25 مليار ليرة (205 ملايين دولار) في الربع الأول من العام مقارنة بخسارة 314 مليون ليرة في الفترة نفسها قبل عام.

قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل.


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