نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 11/5/2019
السبت 11/مايو/2019 - 05:44 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت سادس أيام شهر رمضان.
كشف تقرير حكومى ، أن الصادرات المصرية إلى روسيا سجلت ارتفاع بنسبة 4.1 % لتحقق 526.4 مليون دولار عام 2018، مقابل 506.4 مليون دولار عام 2017.
كبدت الخطوط الجوية التركية خسارة 1.25 مليار ليرة (205 ملايين دولار) في الربع الأول من العام مقارنة بخسارة 314 مليون ليرة في الفترة نفسها قبل عام.
قررت وزارة المالية تأجيل تحصيل المصروفات الإدارية "الغرامة" المفروضة على المواطنين الراغبين في عدم سداد مدفوعاتهم الحكومية بالوسائل الإلكترونية إلى 16 يونيو المقبل.
Advertisements