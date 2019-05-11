ياسر المسحل يقترب من رئاسة الاتحاد السعودي

اقترب ياسر المسحل الرئيس السابق لرابطة المحترفين بالدوري السعودي من منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الانتخابات التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وتضاعفت حظوظ المسحل للفوز بالرئاسة بسبب عدم تقديم أي مرشح لأوراقه حتى الآن، حيث يتم غلق باب الترشح لرئاسة الاتحاد في الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري على أن يكون الاقتراع في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد طرحت اسم خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، خالد البلطان رئيس الشباب إلا أنه وحتى الآن لم تتلقى اللجنة المسئولة عن استلام اوراق الترشح أي أوراق رسمية.

وأعلن سلمان المالك، خالد المعمر انسحابهم من سباق رئاسة الاتحاد بعد ترشح ياسر المسحل ودعمهم الكامل له في السباق.

وذكر خالد المعمر أن سبب الانسحاب هو عدم رغبته في خوض الانتخابات هذا العام، أما سلمان المالك فقد قال ان انسحابه جاء لظروفه العملية.

وكاد المعمر أن يفوز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي عام 2012 إلا أنه خسر السباق بفارق صوتين لصالح أحمد عيد، وشارك في انتخابات 2016 قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة.

وشهد منصب رئيس الاتحاد العديد من التغييرات في الآونة الأخيرة فبعد استقالة عادل عزت في أغسطس الماضي تم تكليف نواف التمياط بإدارة شئون الاتحاد، وانتخب قصي الفواز مطلع أكتوبر قبل أن يستقيل في فبراير الماضي.