غدًا.. "اقتراحات النواب" تناقش مقترحات برغبة مُقدمة من النواب

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تعقد لجنة الاقتراحات والشكاى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، اجتماع غدًا الأحد، ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من رئيس اللجنة بشأن إصدار قرار من البنك المركزي يسمح للبنوك بالتعامل والاستثمار وصرف القروض لصناع وتجار الذهب والعاملين في هذه الصناعة، وآخر عن اعتبار المدارس والمستشفيات التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص أو المستثمرون من مشروعات النفع العام، وآخر بشأن بدء العمل في معهد بنى هلال الابتدائي الأزهري، وإنشاء جناح إعدادي بذات المعهد – مركز المراغة – محافظة سوهاج.



وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد رسلان، أحمد الشريف، بشأن تقنين وضع اليد على الأراضي، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء فرع للبنك المركزي بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال هندي، بشأن تخصيص مكان لسيارات الأجرة الخاصة بمركز الفشن – محافظة بنى سويف داخل موقف المنيب الجديد – محافظة الجيزة، ومناقشة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب بسام منصور فليفل حول إنشاء موقف عمومي لجميع المحافظات بمدينة نبروه – محافظة الدقهلية، وآخر على إنارة طريق بهوت حتى عزبة حماد وطريق بهوت حتى المنشية البدراوي – مركز نبروه محافظة الدقهلية.



كما يناقش الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن رصف شوارع مدينة بلقاس– محافظة الدقهلية، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نور الدين عبد الرزاق، بشأن عمل بعض المطبات الصناعية في عدة مواقع بدائرة مركز طما – محافظة سوهاج، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تركيب أعمدة إنارة لمدخل جزيرة البيهو ومدخل عزبة الرمل ببنى خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد العزيز الفتى، بشأن إنشاء موقف متعدد الطوابق بمدينة شبين القناطر – محافظة القليوبية، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن إنشاء جراج متعدد الأدوار في محيط ميدان حلوان بنفس موقع الميكروباص القديم – محافظة القاهرة، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ابراهيم نظير، بشأن إنشاء ثلاثة مواقف لسيارات الأجرة خارج مدينة القوصية – محافظة أسيوط، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن فتح فرع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

