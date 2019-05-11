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50 ألف و878 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في قنا.. وهدوء بجميع اللجان (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 02:48 م
50 ألف و878 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في قنا.. وهدوء بجميع اللجان (صور)
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بسام عبدالحميد
 
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أدى اليوم السبت، 50 ألف و878 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بمختلف أنحاء المحافظة، بجميع مدارس التعليم الأساسي، بقرابة 310 لجنة مختلفة.

وقال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، إن امتحان مادة اللغة العربية والحاسب الآلي، لم تكن بهما أي شكاوى تذكر من الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم التأكد مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، من الاستعدادات النهائية للامتحانات، موضحًا أنه تم توزيع التعليمات الخاصة، بانتظام العملية الامتحانية.

وأكد أن هذا من أجل ضمان سير العملية بسهولة ويسر وسط رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة الكافية وحالة النظافة داخل وخارج مقار لجان الامتحانات بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا على استخدام تليفون المدرسة فقط وحظر استخدام التليفون المحمول للعاملين داخل اللجان وكذا إخطار المديرية بتقرير يومي يرسل مع أوراق الإجابة عن سير الامتحان.
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