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مواطن يكشف تفاصيل واقعة التحرش بزوجته في بقالة بالدمام

السبت 11/مايو/2019 - 01:22 م
مواطن يكشف تفاصيل واقعة التحرش بزوجته في بقالة بالدمام
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الفجر السعودي
 
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لم تكد تمر ساعات قليلة على إعلان شرطة المنطقة الشرقية القبض على متحرش القصيبي في الخبر، بعد توجيهات من النائب العام؛ حتى فوجئ مواطنو المنطقة بمقطع جديد، تم تداوله على نطاق واسع، اليوم السبت، لشخص يتحرش بمواطنة سعودية في إحدى البقَّالات؛ متجردًا من كل القيم والأخلاق.


وتكشف التفاصيل، التي رواها زوج المواطنة، عن أن الواقعة حدثت في إحدى البقَّالات في الدمام، يوم الأربعاء الماضي، الموافق الثالث من شهر رمضان، وتحديدًا عند الساعة «10:30» مساءً، ووثَّقتها كاميرات المراقبة في البقالة، مشيرًا إلى أنه تقدَّم ببلاغ إلى الجهات الأمنية، التي بدأت تحرياتها للتوصل للمتحرش.

وأكد الزوج ثقته التامة بالأجهزة الأمنية، والإطاحة بالفاعل وأخذ حقه منه.

وتأتي الحادثة؛ بالتزامن مع حادثة مماثلة شهدتها المنطقة الشرقية، وهي واقعة «متحرش القصيبي» الذي تحرش بفتاة بينما كانت داخل مركبتها، ونجحت شرطة المنطقة في القبض عليه، بعد أن حاول تغيير ملامح وجهه بحلق ذقنه.

واستنكر عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحادثتين، واصفين إياهما بالتصرفات الفردية، التي لا تعكس أخلاقيات المجتمع السعودي، وتسيء لأصحابها فقط.

تجدر الإشارة، إلى أن المادة السادسة من نظام التحرش الذي صدر العام الماضي، حددت أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش، وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالات أخرى حددها النظام حصرًا».

كما نصت المادة الثالثة، على أنه لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة، نظامًا، في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
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