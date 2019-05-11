أمانة الرياض: الأعمال اليومية للنظافة تغطي 80 ألف شارع في 220 حي

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تبذل فرق النظافة بأمانة منطقة الرياض جهود يومية لجمع وإزالة النفايات الناتجة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستراحات والشوارع والميادين بمتوسط رفع يومي يبلغ 9،860 طن من النفايات وفق برنامج زمني محدد يغطي كامل أرجاء المدينة لخدمة 7 ملايين ساكن وقرابة المليون وحدة سكنية.



وتغطي أعمال النظافة اليومية التي تنفذها أمانة منطقة الرياض مسارات 80 ألف شارع لجمع النفايات، كما تقوم بتفريغ 200 ألف حاوية نفايات يوميًا، وتنفذ أعمال الالتقاط وكنس باستخدام 1،925 آلة ومعدة مخصصة لنقل وضغط وتفريغ النفايات.

ويبلغ إجمالي عدد العمالة التي تتولى تنفيذ أعمال النظافة بمدينة الرياض 10،833 عامل، منهم 5696 عاملًا يهتم بأعمال التقاط النفايات المبعثرة والكنس اليدوي والتي يقدر حجمها اليومي بـ 459 طنًا.







وفي إحصائية لحجم النفايات الصلبة التي جرى التعامل معها بمدينة الرياض خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان الحالي، أوضحت أمانة الرياض أن حجم هذا النوع من النفايات ارتفعت بزيادة قدرها 3843 طنًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الأيام الثلاثة في العام الحالي 37،327 طنًا مقابل 33،484 طنًا في العام السابق لنفس الفترة.



وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن تعاون السكان يعد أحد أبرز عوامل نجاح خططها اليومية للحفاظ على نظافة المدينة، مثمنة تخلصهم من النفايات في الأماكن المخصصة لها وإخراجها ما بين الساعة 7.30 مساء و9.30 مساءً، ليتم رفعها في الوقت المناسب.



ورحّبت أمانة منطقة الرياض باستقبال مقترحات السكان واستفساراتهم عبر الرقم الإلكتروني الموحد 940.