زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة قرب السليمانية في العراق
السبت 11/مايو/2019 - 01:13 م
وكالات
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن
زلزال قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق، اليوم السبت.
وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد
71 كيلومترا جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات.
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