إزالة التعديات على نادي الصيد في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية

صرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بصدور وزارة الآثار قرار إزالة رقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠١٩ والخاص بإزالة التعديات الواقعة من نادي الصيد المصري علي حرم قلعة قايتباي بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتة بالقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية، المادة الثالثة تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة الإسكندرية.



