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إزالة التعديات على نادي الصيد في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية

السبت 11/مايو/2019 - 01:05 م
إزالة التعديات على نادي الصيد في منطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية
قلعة قايتباي
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دينا حسن - محمد رجب
 
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صرح محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بصدور وزارة الآثار قرار إزالة رقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠١٩ والخاص بإزالة التعديات الواقعة من نادي الصيد المصري علي حرم قلعة قايتباي بالمخالفة لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاتة بالقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠١٠ والقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨ وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية، المادة الثالثة  تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة الإسكندرية.

وأوضح في تصريح صحفي له اليوم السبت أن تكون ارتفاعات المباني في المناطق والشوارع الموضحة فيما بعد علي النحو التالي  فقرة ب ""شارع  قايتباي لا يصرح باي انشاءات علي جانبية حفاظا علي الأثر الإسلامي الهام وهو قلعة قايتباي مع الالتزام بقانون الاثار للحفاظ عليها وعلي منطقة الشارع كحرم للقلعة.
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