مات شقيقاه و يرغب بالإستقرار في تونس.. هذا ما أفاد به أحد النّاجين من غرق مركب المهاجرين

عبّر مواطن من بنغلاديش، أحد الناجين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية في سواحل صفاقس شعوره بالأمان فور وصوله إلى جرجيس، رغم الظروف الصعبة التي عاشها في ليبيا.





وتحّدث الناجي من الحادثة عن ' رحلة الموت'، متألّما بعد أن فقد شقيقيه، كما أشار في تصريحه لموزاييك، إلى أن جميع من كانوا على متن المركب المنكوب من جنس الذكور،و من بين الناجين طفل في سن الـ17.





وأضاف المواطن البنغلاديشي في ذات التصريحات، بأ نه يريد البقاء في تونس لإيجاد عمل، كما أنه لن يشارك مجددا في هجرة غير شرعية.



