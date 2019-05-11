مات شقيقاه و يرغب بالإستقرار في تونس.. هذا ما أفاد به أحد النّاجين من غرق مركب المهاجرين
السبت 11/مايو/2019 - 11:48 ص
مروى الجلاصي
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عبّر مواطن من بنغلاديش، أحد الناجين في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية في سواحل صفاقس شعوره بالأمان فور وصوله إلى جرجيس، رغم الظروف الصعبة التي عاشها في ليبيا.
وتحّدث الناجي من الحادثة عن 'رحلة الموت'، متألّما بعد أن فقد شقيقيه، كما أشار في تصريحه لموزاييك، إلى أن جميع من كانوا على متن المركب المنكوب من جنس الذكور،و من بين الناجين طفل في سن الـ17.
وأضاف المواطن البنغلاديشي في ذات التصريحات، بأنه يريد البقاء في تونس لإيجاد عمل، كما أنه لن يشارك مجددا في هجرة غير شرعية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه كان قد وصل 16 ناجيا إلى ميناء جرجيس التجاري على متن خافرة عسكرية، إثر حادث غرق مركب يقل قرابة 90 مهاجرا غير شرعي في سواحل صفاقس، وأفادت مصادر بأنّ 14 من الناجين صرّحوا بأنّهم من بنغلاديش، فيما صرّح إثنان آخران بأنّهما من المغرب ومصر.
ويذكر أنّ مركبا كان يقلّ مهاجرين من جنسيات إفريقية غرق شرق سواحل صفاقس، بعد مغادرته ميناء مدينة زوارة الليبية، أوّل أمس الخميس 09 ماي الجاري في اتجاه إيطاليا.
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