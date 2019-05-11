اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلاة العشية بكنيسة العذراء في دوسلدروف بألمانيا

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة العشية في كنيسة القديسة العذراء مريم بمقاطعة

دوسلدروف فى ألمانيا، علي ان يترأس قداسته القداس الالهي، صباح غدا الاحد.

ومن المقرر ان يبدأ قداسة البابا إستقبال المصليين الساعة السادسة من مساء اليوم ثم يلقي عليهم عظته الروحيه عقب انتهاء صلاة العشية.

كان البابا تواضروس الثاني، قد غادر أمس السبت، القاهرة، متجهًا إلى ألمانيا وسويسرا، في إطار زيارته الرعوية إلى بلاد المهجر وأوروبا والتي بدأت امس السبت11 مايو الجاري، على أن يختتمها في 20 من مايو الجاري.





ومن المقرر ان يقوم قداسته بتدشين