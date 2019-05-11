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والي مدنين: "اللاّجئون والمهاجرين أصبحوا عبئا أمنيا واجتماعيا"

السبت 11/مايو/2019 - 11:41 ص
والي مدنين: اللاّجئون والمهاجرين أصبحوا عبئا أمنيا واجتماعيا
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مروى الجلاصي
 
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صرّح والي مدنين الحبيب شواط أمس الجمعة 10 ماي 2019، أنّ الجهة لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين والمهاجرين، الذين أصبحوا يمثّلون عبئا أمنيا واجتماعيا في جهة حدوديّة، تواجه تحديّات أمنية وتستعد للموسم السياحي ولزيارة الغريبة، وفق قوله.

وعبّر في تصريح له بموزاييك، عن تفاجئه من وصول 16 مهاجرا غير شرعي على متن خافرة عسكرية، إلى ميناء جرجيس بعد نجاتهم في حادث غرق مركبهم في سواحل صفاقس. 

وقال الحبيب شواط إنه من غير الممكن أن تستقبل ولاية مدنين بمفردها المهاجرين واللاجئين، لأن أولوّيته هي ضمان أمن الجهة رغم أهميّة الدور الإنساني، داعيا بقية الولايات والمنظمات الإنسانية إلى تقاسم هذا العبء.
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