زيارة وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية لكاتدرائية العاصمة الإدارية
السبت 11/مايو/2019 - 11:39 ص
ماريان عيد
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زار وفد الأكاديمية اللاهوتية الروسية مساء امس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويزور الوفد التابع للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، كنيستنا القبطية حيث يقوم بجولة بالأديرة القبطية بوادي النطرون والبحر الأحمر ومصر القديمة، كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الوفد بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء امس، وزار الوفد أيضًا الكلية الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية.
ويترأس الوفد رئيس لأساقفة أمفروسي و٧ من الرهبان و١١ من أساتذة وطلاب الأكاديمية.
ويزور الوفد التابع للكنيسة الروسية الأرثوذكسية، كنيستنا القبطية حيث يقوم بجولة بالأديرة القبطية بوادي النطرون والبحر الأحمر ومصر القديمة، كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الوفد بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء امس، وزار الوفد أيضًا الكلية الإكليريكية ومعهد الدراسات القبطية.
ويترأس الوفد رئيس لأساقفة أمفروسي و٧ من الرهبان و١١ من أساتذة وطلاب الأكاديمية.
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