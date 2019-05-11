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إسبانيا تعتقل وزيرا فنزويليا سابقا بطلب من واشنطن

السبت 11/مايو/2019 - 11:29 ص
إسبانيا تعتقل وزيرا فنزويليا سابقا بطلب من واشنطن
الأمن الإسباني
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وكالات
 
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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على وزير تطوير الطاقة الكهربائية الفنزويلي السابق، خافيير ألفارادو أوتشوا، تلبية لمذكرة توقيف أمريكية.

 

وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس، أن السلطات الأمريكية تتهم الوزير الفنزويلي السابق، بالضلوع في عمليات غسل الأموال، تتعلق بشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA.

 

وتمت اعتقال ألفارادو أوتشوا، بالقرب من منزله في مدريد. وقضت محكمة إسبانية، بزجه في السجن، حتى يتم البت في مسألة تسليمه إلى الولايات المتحدة.

 

من جانبها تتهم السلطات البرتغالية هذا الوزير السابق، بتلقي رشاوي مالية، وسحب الأموال من حسابات شركة النفط الحكومية الفنزويلية في بنك لشبونة، كما تتهم إمارة أندورا ألفارادو أوتشوا، بغسيل الأموال.

 

وباشرت السلطات الإسبانية التحقيق مع الوزير الفنزويلي السابق، في قضيتين جنائيتين- حول الفساد وغسيل الأموال.

 

وتقول وكالة "رويترز"، إن الموقوف، عمل في حكومة هوغو تشافيز. وترى حكومة الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، وجود دوافع سياسية وراء، هذه التهم الأمريكية ضد الوزير السابق.

 

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