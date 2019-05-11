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مصرع بائع فاكهه وإصابة نجله في مشاجرة مع آخرين ببنها

السبت 11/مايو/2019 - 11:26 ص
مصرع بائع فاكهه وإصابة نجله في مشاجرة مع آخرين ببنها
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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لقي بائع فاكهه مصرعه وأُصيب نجله في مشاجرة مع آخرين بقرية "بطا" التابعة لمركز بنها، للخلاف على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء باسم المجني عليه بمحل مؤجر للمتهمين،وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتُحفظ على الجثة، وتولت النيابة التحقيق، كما أمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث.


تلقى العميد حسين جندية مأمور مركز بنها بلاغًا من مستشفى بنها الجامعي، بوصول "س. ا. م"، (بائع فاكهة) مصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي عقب وصوله للمستشفى، و"إبراهيم. س. ا" (سائق) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.


وتم اخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحيى راضي رئيس المباحث، والعقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية.


وبالفحص وسؤال المصاب الثاني نجل المجني عليه، اتهم كل من "إبراهيم. ا. ا"  (بائع خضروات) و"نوسة. ف. ا" (بائعة خضروات) و"حنان. ف. ا"، (بائعة خضروات)، و"طارق. ف. ا"، (قهوجي) و"محمد. س" بائع خضروات بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات التي أودت بحياة والده، وذلك بسبب خلافات بينهم على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء باسم المتوفي، بمحل مؤجر للمتهمين.


وحال مطالبة المتوفي لهم بدفع المبالغ المالية المتأخرة وتغيير العداد باسم أحدهم، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا على إثرها عليهم بالضرب، وتعدى المتهم الأول على المتوفي بعصا "شومة" محدثا إصابته التي أودت بحياته. 


تمكن المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث المركز، من ضبط المتهمين عدا الأخير، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.


وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11165 جنح مركز بنها لسنة 2019.


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